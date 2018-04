Banco do Brasil pode voltar a ser o primeiro do País

Até meados de 2009, o Banco do Brasil tem condições de voltar a ser o maior banco do País, superando o líder de mercado, o Itaú Unibanco.Essa é a opinião de Erivelto Rodrigues, presidente da Austin Rating. Segundo ele, esse prazo é necessário para que as pessoas detentoras de contas nos dois bancos recém-unidos - Itaú e Unibanco - fechem uma delas. "Há muita sobreposição de contas. Acredito que no caso do Itaú Unibanco, existem 20% de contas que serão fechadas por incluirem-se nesse caso. A situação é diferente no Banco do Brasil e da Nossa Caixa, onde essa sobreposição deve ser de 5%. Essa diferença pode fazer com o BB retome a posição de maior do País", explicou. Para Rodrigues, o Banco de Brasil fica fortalecido no Estado de São Paulo com os depósitos judiciais da Nossa Caixa e com o crédito consignado e a folha de pagamento dos cerca de 800 mil servidos públicos do Estado. "De resto, nada muda. O perfil do banco continua sendo o mesmo, um banco voltado pra o crédito, com a vantagem de ter um mercado forte em São Paulo", afirmou.