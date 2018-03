Banco do Brasil prepara captação externa O Banco do Brasil (BB) está preparando uma captação de recursos nos Estados Unidos para o financiamento ao comércio exterior. O vice-presidente de Finanças do BB, Luiz Eduardo Franco de Abreu, disse que o contrato está sendo finalizado e que existe "boa receptividade" junto ao mercado internacional. Franco de Abreu participou hoje de reunião da Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais (Abamec), em São Paulo. Segundo ele, há interesse do BB em pulverizar suas ações. Recentemente houve uma tentativa de possibilitar aos investidores utilizarem o FGTS para a compra de ações da instituição, mas o projeto foi suspenso. Segundo o vice-presidente de Finanças, a utilização do FGTS para a compra de ações é ainda uma possibilidade, mas depende do momento adequado. De acordo com ele, a crise no mercado internacional, com a possibilidade de guerra entre Estados Unidos e Iraque, mostra que esse não é o momento para a instituição realizar a operação. Durante sua palestra na Abamec, Franco de Abreu disse que há interesse do Banco do Brasil de realizar uma expansão maior na cidade de São Paulo. Ele afirmou que o BB tem hoje 180 agências na capital e deve abrir mais 50 até o fim do ano.