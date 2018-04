Banco do Brasil recebe a primeira remessa de euros O Banco do Brasil finalizou a importação de 1,195 milhão de euros, o dobro do anunciado no início de janeiro. A partir de amanhã, dia 17, o BB comercializará as novas cédulas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. As agências de câmbio do BB já vinham efetuando a venda de euros, mas somente na medida das disponibilidades geradas pelas compras da moeda nos balcões. O lote importado reforça a oferta da nova moeda européia e atende à demanda de clientes do BB, turistas, viajantes a serviço e representações diplomáticas.