Banco do Brasil reduz juros O Banco do Brasil informou que a partir de amanhã as taxas de juros do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e do leasing na aquisição de veículos serão reduzidas. Outras taxas, como a do cheque especial, só serão reduzidas a partir de 2 de janeiro. As taxas do CDC cairão de 2,40% para 2,30%, e as taxas de juros de leasing cairão de 2,20% para 2,10%. A taxa de juros mais alta do cheque especial do BB passará de 7,79% para 7,74%. Já a menor taxa do cheque especial, que está em 2,10%, ficará em 2,05%. A redução deve-se à decisão adotada ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que reduziu a taxa de juros básica da economia, a Selic, de 16,5% para 15,75%.