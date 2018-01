Banco do Brasil reduz juros de empréstimo a aposentado O Banco do Brasil reformulou nesta quinta-feira a linha de crédito voltada para aposentados e pensionistas do INSS. As taxas de juros do BB Crédito Benefício caíram de 4,49% para 1,75% ao mês para quem optar por pagar o empréstimo em até seis vezes. Para prazo de pagamento entre sete e 12 meses, a taxa é de 2% ao mês. Para os beneficiários da Previdência Social que optarem por prazo maior entre 13 e 24 meses, os juros ficam em 2,5% ao mês. A linha de crédito, específica do banco, já está aberta a beneficiários do INSS que mantenham conta corrente no BB e recebam acima de dois salários mínimos, hoje em R$ 520,00. As prestações são debitadas em conta na mesma data do recebimento do benefício. De acordo com o banco, a contratação do empréstimo pode ser feita por meio dos terminais de auto-atendimento, agências do Banco do Brasil e pela Internet. Os limites de empréstimo, que eram de R$ 100 a R$ 10 mil, passam para até R$ 40 mil. O Banco do Brasil realiza atualmente cerca de 5,2 milhões de pagamentos a aposentados e pensionistas do INSS, cerca de 25% dos benefícios pagos pela Previdência Social por meio dos bancos. Desse total, 1,8 milhão de beneficiários possuem conta no BB e estão aptos a obter o empréstimo.