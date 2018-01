Banco do Brasil reduz juros em linhas de crédito ao consumidor O Banco do Brasil anunciou hoje a redução das taxas de juros para o cheque especial, cartão de crédito e linhas de crédito oferecidas diretamente ao consumidor. A taxa mínima do cheque especial foi reduzida de 2,49% para 1,85% ao mês e a máxima de 7,33% ao mêsfoi mantida. A taxa mínima do cartão de crédito caiu de 2,49% para 2,3% ao mês. A taxa máxima do cartão foi reduzida de 7,33% para 6,99% ao mês. No crédito direto ao consumidor, as taxas permaneceram inalteradas apenas para linha de crédito consignada em folha de pagamento. As demais linhas foram reduzidas e a taxa mínima caiu de 2,49% para 1,9% ao mês. De acordo com a diretoria do Banco do Brasil, a redução é resultado da melhoria do cenário externo e da retomada do crescimento econômico do País. As novas taxas valem a partir de hoje.