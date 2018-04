Banco do Brasil reduz taxas de juros a partir de 5a feira O Banco do Brasil anunciou nesta quarta-feira a redução de taxas de juros para diversas linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. O BB também reduziu as taxas das operações de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE). As taxas mínimas cobradas do crédito rotativo dos cartões de crédito serão reduzidas de 4,23 por cento para 3,79 por cento ao mês. A mudança vale a partir de quinta-feira.