Banco do Brasil reitera que vai descontar dias parados O Banco do Brasil confirmou na manhã desta quarta-feira, por meio de sua assessoria, que os bancários em greve terão desconto dos dias parados. A determinação foi anunciada no dia 21, seguindo decisão da Fenaban, que é a entidade que negocia a greve com os bancários, inclusive, os do Banco do Brasil.