Banco do Brasil segue a Caixa e baixa os juros O Banco do Brasil anunciou nesta quinta-feira que decidiu reduzir, a partir desta sexta-feira, as taxas de juros para as linhas de crédito ao consumidor e contas especiais. "É a segunda redução de taxas promovida pelo BB, em 31 dias", diz o comunicado do banco. Também hoje, a Caixa anunciou a redução dos juros para as pessoas físicas e jurídicas. A taxa de crédito para financiamento de carros e leasing caiu de 3,30% para 2,80% ao ano. Para o crédito direto ao consumidor os juros foram reduzidos de 5,5% para 5,1% ao ano. As taxas de juros dos créditos para o turismo e para o setor de informática caíram de 4,2% para 3,2% ao ano.