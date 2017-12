Banco do Brasil terá escritório na Coréia do Sul O Banco Central autorizou o Banco do Brasil a instalar um escritório de representação em Seul, na Coréia do Sul. A autorização ocorre na véspera da viagem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará àquele país, terça e quarta-feiras próximas. O aviso de aprovação do processo, pelo diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, foi publicado hoje no Diário Oficial.