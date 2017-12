Banco do Brasil aumenta volume para financiamento da safra 2015/2016 em 23%

O Banco do Brasil (BB) apresentou nesta quarta-feira, 1, em Brasília (DF), as condições de financiamento para o Plano Safra 2015/2016, cujos recursos disponíveis no banco somam R$ 110,5 bilhões. Desse total, R$ 20 bilhões serão para empresas da cadeia produtiva do agronegócio e R$ 90,5 bilhões para produtores e cooperativas. Segundo a instituição, o montante total corresponde a um aumento de 23% na comparação com safra anterior 2014/15.

O banco informou que 90% dos juros são controlados, ou seja, subsidiados. Entre as linhas de crédito, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) terá R$ 1,5 bilhão em recursos; e o Programa de Modernização da Frota de Tratores, Implementos e Colheitadeiras (Moderfrota)/Programa de Sustentação de Investimento (PSI) terá R$ 4 bilhões.

O presidente do banco, Alexandre Abreu, afirmou que o Brasil é hoje sistematicamente importante para a segurança alimentar do mundo. Ele exaltou a geração de riqueza do agronegócio e lembrou que cerca de 22% do Produto Interno Bruto (PIB) vem do setor. Abreu destacou, ainda, o ajuste fiscal. "Mesmo em um ano de ajuste fiscal, o governo aumentou em 20% os recursos para o Plano Safra 2015/16. Isso mostra a importância do setor", afirmou. "A vocação do Brasil é produzir alimentos e a do banco é apoiar o crédito rural", disse.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Osmar Dias, vice-presidente de Agronegócio do banco, afirmou que não deixará faltar recursos para custeio. Segundo ele, se falta custeio, cai a produtividade, e por isso os financiamentos estão garantidos. A fala dele foi de encontro a críticas e reclamações do setor produtivo, segundo as quais não havia, na primeira metade deste ano, acesso a recursos de custeio no BB. Dias deu detalhes dos financiamentos e exaltou os programas voltados para a agricultura familiar. "Foram 5 milhões de pessoas no campo que mudaram de classe do campo com o Pronaf", disse.

No fim da apresentação, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o BB assinaram acordo de cooperação técnica para desenvolvimento de pesquisa e divulgação de produtos. O banco transmitiu on line para o auditório a assinatura do primeiro contrato desta safra 2015/16, no Rio Grande do Sul. A operação foi para financiamento de custeio.