Banco do Japão diz que economia se contrairá mais O Banco do Japão informou hoje que muito provavelmente a economia japonesa se contrairá nos próximos 12 meses e a inflação continuará caindo. No entanto, por causa de uma revitalização no crescimento mundial, a autoridade está menos pessimista do que há seis meses, segundo o relatório de perspectivas econômicas e avaliação de risco. O conselho de política monetária do Banco do Japão prevê que o PIB real do país fique entre uma contração de 0,52% e um crescimento de 0,1% no ano fiscal corrente, que começou em 1º de abril. Esta estimativa é melhor do que as previsões para PIB entre uma contração de 1,1% e crescimento de 0,1% contidas no relatório anterior, de outubro. O Banco do Japão espera ainda que o núcleo do índice de preços ao consumidor caia entre 1% e 0,8%, menos do que as previsões anteriores para contração entre 0,9% a 1,3%.