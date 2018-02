Banco do Japão mantém juro básico em 0,5% ao ano Os membros do Banco do Japão (BoJ, o BC japonês) votaram unanimemente pela manutenção da taxa básica de juros do país em 0,5% ao ano. Analistas esperavam pela manutenção. As autoridades do BC japonês concordaram, como já vinha sendo praxe nos últimos encontros, em continuar observando as perspectivas da economia japonesa já que o crescimento do principal parceiro econômico do país, os EUA, está desacelerando. As informações são da Dow Jones.