Banco do Japão mantém juros e melhora avaliação sobre economia

O banco central manteve seu compromisso de deixar as condições monetárias bastante frouxas. A manutenção dos juros a 0,1 por cento foi decidida de forma unânime, como esperado.

Muitos analistas concordam com a previsão do Banco do Japão de que o país provavelmente não vai voltar à recessão. O governo, porém, criticou essa ideia, e disse que a economia do país vai precisar de estímulos no próximo ano.

(Reportagem de Leika Kihara)