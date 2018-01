Banco do Japão mantém política monetária inalterada O Banco do Japão, o Banco Central do país, manteve a sua política monetária inalterada, após encontro realizado nessa madrugada, garantindo um ambiente favorável para a manutenção da recuperação econômica. Simultaneamente, o banco anunciou que deve começar a emprestar títulos de sua carteira para players do mercado financeiro, para tornar as transações mais suaves em um momento em que o governo prepara-se para emitir uma quantia recorde de papéis. O sistema que está sendo estudado pelo Bando do Japão já está em vigor em outros mercados avançados de títulos. Por meio desse sistema, as autoridades emprestam títulos quando os participantes do mercado têm dificuldades para manter os papéis que precisavam, o que ameaça reduzir a liquidez e provocar problemas nos preços dos papéis. As informações são da Dow Jones.