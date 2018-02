Banco do Japão mantém taxa de juros inalterada O banco central do Japão manteve as taxas de juros inalteradas nesta terça-feira, como era esperado, de olho em como a economia japonesa vai continuar se expandindo mesmo diante de temores de recessão no mercado norte-americano. O BC japonês votou pela manutenção da taxas de 0,5 por cento, enquanto os mercados asiáticos registraram queda ao longo do pregão pelo segundo dia consecutivo acompanhando os mercados internacionais na véspera. Segundo estimativas do mercado, o banco central do Japão caminha para um corte de juros em junho deste ano. (Por By Leika Kihara)