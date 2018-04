Banco do Nordeste cresce com mudança de perfil O Banco do Nordeste, durante muito tempo acusado de ser um "banco de pólo industrial" por privilegiar grandes empreendimentos, chega aos 50 anos de existência com outro perfil (o aniversário aconteceu no mês de julho). Após passar por uma reforma administrativa, receber aporte de recursos do Tesouro e redefinir sua linha de atuação, o Banco aumentou 30 vezes o número de clientes nos últimos 8 anos; o número de financiamentos aumentou 18 vezes e os recursos aplicados triplicaram. Com isso, a presença da instituição aumentou nos 1983 municípios dos 11 Estados onde atua. Segundo o presidente do banco, Byron Queiroz, a preferência pelos pequenos e médios empreencimentos foi um dos principais fatores da mudança. "A Sudene e o Banco do Nordeste eram fatores de concentração de renda com a sistemática anterior de apoiar grandes projetos", admite. Ele reconhece que houve pressões contra as mudanças, devido aos muitos interesses contrariados. Só na diretoria geral da instituição, por exemplo, haviam 1.562 funcionários, 28% de todo o quadro do banco. Ficaram apenas 406, e o restante foi treinado e distribuído por agências do interior dos Estados. O quadro de pessoal foi reduzido de 5.208, em 1995, para 3.619, em 2001. Em conseqüência do ajuste, as despesas administrativas caíram pela metade, de R$ 938 milhões, em 1994, para R$ 479 milhões, no ano passado. Nos gastos com pessoal a redução foi de R$ 807 milhões para R$ 253 milhões. O volume de clientes, no entanto, subiu de 46 mil, em 1995, para 1,016 milhão, em 1999, e chegou a 1,394 milhão no aniversário do Banco. O volume de depósitos por empregado, que no balanço de 1994 era de R$ 99 mil, subiu para R$ 206 mil no ano passado; os ativos por empregado foram de R$ 697 mil para R$ 5,238 milhões. E o peso das despesas administrativas caiu de 7,9% dos ativos para 2,4%. Este último indicador foi efeito não apenas da redução de pessoal, mas também do crescimento do ativo total, que subiu de R$ 4,667 bilhões para R$ 18,958 bilhões. O aumento da presença do Banco do Nordeste na região onde atua é demonstrado pelo volume de financiamentos concedidos: 77,9% de todo o crédito, embora a instituição possua apenas 6,7% das agências bancárias. No crédito rural, a participação chega 88,3% dos financiamentos. Em 1994, somente 34,5% dos financiamentos saíram do BNB. Foram apenas 27.414 operações, no valor total de R$ 615 milhões. A partir de 1995 o volume ficou sempre acima R$ 1 bilhão, atingindo o pico de R$ 3,265 bilhões em 1998. No ano passado foram financiados R$ 1,810 bilhão, com 513.196 operações, beneficiando 18 vezes mais clientes do que em 1994. O valor médio por operação, que em 1994 foi de R$ 22,433 mil, caiu para R$ 3.527,00 em 2001, por causa da maior presença de empresas de pequeno porte. Elas foram responsáveis por 92,3% das 2,657 milhões de operações realizadas desde 1994. Mudanças Os dados de maio deste ano mostram os ativos do banco em R$ 19,474 milhões, com aplicações totais de R$ 15,486 milhões (79,5% do ativo), e um patrimônio líquido de R$ 1,039 bilhão. Dos R$ 14,614 bilhões aplicados em crédito especializado nos primeiros cinco meses do ano ((94,4% do total), R$ 9,734 bilhões estão em crédito rural, R$ 3,702 bilhões em industrial, R$ 1,174 bilhão em infra-estrutura e R$ 4 milhões em comércio e serviço. Os R$ 872,2 milhões restantes foram aplicados em crédito de funcionamento de empresas. Byron Queiroz também destaca mudanças no processo de seleção dos projetos a serem financiados: "Temos de atuar de forma sistêmica, em cadeias produtivas." Afirma haver uma avaliação permanente da utilidade e da necessidade dos empreendimentos. Ele diferencia, neste aspecto, o papel das instituições públicas e privadas. "A lógica do sistema financeiro hoje é buscar o retorno com a maior rapidez", argumenta. O setor privado, diz, foge de projetos com maturação de longo prazo. No BNB, com o novo enfoque, as operações de curto prazo tiveram pequeno crescimento desde 1994, indo de R$ 581 milhões naquele ano para R$ 790,2 milhões em 2001. Já as de longo prazo quadruplicaram , passando de R$ 3,539 bilhões para R$ 14,376 bilhões, no mesmo período.