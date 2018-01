Banco do Nordeste reverte prejuízo e lucra R$ 160,8 mi O Banco do Nordeste do Brasil encerrou o ano passado com lucro líquido de R$ 160,854 milhões, ante prejuízo de R$ 2,542 bilhões de 2001. A receita da intermediação financeira totalizou R$ 2,825 bilhões, com crescimento de 161,3% frente ao R$ 1,081 bilhão do ano anterior. As despesas com intermediação financeira caíram de R$ 3,057 bilhões, em 2001, para R$ 2,105 bilhões, no ano passado. O resultado bruto da intermediação somou R$ 720,167 milhões, ante perda de R$ 1,975 bilhão. As despesas operacionais foram reduzidas em 30,67%, para R$ 371,594 milhões. O resultado operacional totalizou R$ 348,573 milhões, ante perda de R$ 2,511 bilhões. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido do banco era de R$1,170 bilhão.