Banco dos Brics é inaugurado em Xangai com capital inicial de US$ 100 bilhões

O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês) foi inaugurado nesta terça-feira, 21, em Xangai com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura aos membros do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), de acordo com a agência de notícias Xinhua.

O capital inicial autorizado ao banco é de US$ 100 bilhões. O capital subscrito será de US$ 50 bilhões, que será dividido em partes iguais entre os seus cinco membros.

Os líderes do Brics, que se reuniram no Brasil em julho de 2014, assinaram um acordo para a criação do banco, que foi formalmente inaugurado no início deste mês. O banco vai iniciar as operações efetivas no final deste ano ou no início do próximo ano, de acordo com a Xinhua.

O ministro de Finanças da China, Lou Jiwei, o prefeito de Xangai, Yang Xiong, e o presidente do banco KV Kamath da Índia participaram da cerimônia de abertura.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A China tem liderado a criação de um outro banco de infraestrutura internacional, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que também tem o objetivo de promover o desenvolvimento de infraestruturas em países emergentes.

De acordo com a agência de notícias, Lou disse que os dois bancos irão complementar um ao outro e demonstra como as economias emergentes podem melhorar a infraestrutura global e reformar a governança econômica em todo o mundo. Ele acrescentou ainda que houve uma enorme demanda global para o financiamento em infraestrutura. Fonte: Dow Jones Newswires.