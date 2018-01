Banco dos EUA fala em atual diretor para presidir o BC Após conversa com o economista do PT Guido Mantega nesta manhã, o banco de investimento JP Morgan distribuiu um relatório em que afirma que o nome mais forte, neste momento, para ocupar a presidência do Banco Central, é Ilan Goldfajn, atual diretor de Política Econômica do BC. Nesta conversa, Mantega teria afirmado que o economista Pedro Bodin, do Banco Icatu, seria o nome preferido do PT para suceder Armínio Fraga, mas ele teria recusado o convite. A segunda opção do partido, ainda de acordo com o relatório, seria o ex-diretor do BC José Júlio Senna que também não assumiria o cargo. Assim, a alternativa estudada pelo partido seria Goldfajn. No relatório, o JP Morgan interpreta de forma negativa essa situação. A opção por Ilan seria uma demonstração de que o PT perdeu controle do processo de escolha. Apesar das credenciais profissionais do atual diretor, sua indicação para a presidência do BC demonstraria ?falta de habilidade para atrair nomes de reputação?. Outra conclusão do relatório é que o PT conduziu mal o processo de escolha, rifando o nome do atual presidente do BC, Armíno Fraga, precipitadamente. Para ler o índice de notícias sobre a transição na área econômica, clique aqui.