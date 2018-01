Banco dos EUA mantém dívida do Brasil abaixo da média do mercado O banco de investimentos norte-americano Morgan Stanley manteve a recomendação para os títulos da dívida do Brasil abaixo da média do mercado (underweight) na primeira revisão da carteira recomendada de títulos de dívida de mercados emergentes. "Mantemos a recomendação underweight, apesar de acreditarmos que haverá um período de lua-de-mel e algum suporte para os títulos da dívida no curto prazo", disse o analista senior de renda fixa para América Latina do Morgan Stanley, Jaime Valdívia. Segundo ele, "o novo governo enfrentará tanto desafios significativos quanto oportunidades no curto e no médio prazos". Para ele, assim que esses desafios ficarem mais óbvios, os ativos brasileiros poderão subir de preços (se o novo governo cumprir as promessas de campanha) ou cair (se o novo governo decepcionar os mercados). Entre os desafios pela frente, o analista cita as reformas fiscal e da Previdência, além da autonomia do Banco Central. "Essas discussões acontecerão num ambiente de maior oposição do que a enfrentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso", disse Valdívia, destacando que o PSDB e o PFL já expressaram postura de oposição e o PMDB está ainda debatendo se vai se juntar ao PSDB e ao PFL. Inflação A inflação foi outra fonte de preocupação citada pelo analista. Ele projeta que o IPCA feche o ano de 2002 em 12,6%, bem acima dos 7,7% registrados em 2001 e dos 8,5% da meta já revisada para este ano. "Outro desafio importante para o novo governo será como administrará o fardo da dívida pública. Aliás, a dívida pública líquida já está em 60% do PIB, o que exigiu a revisão das metas acordadas com o FMI", afirmou Valdívia. Para ele, "a contínua pressão sobre a inflação, a incapacidade de afrouxar a política monetária - reduzindo assim a taxa Selic -, e os níveis atuais da taxa de câmbio deverão continuar a adicionar pressão ao estoque de dívida pública". Segundo o analista, se não houver mudanças na postura da política fiscal atual, a dívida pública líquida se tornará insustentável. Por conta disso, ele acredita que a questão da elevação da meta de superávit primário, hoje em 3,75% do PIB, será discutida durante a próxima revisão do acordo com o FMI, programada para fevereiro. O analista do Morgan Stanley disse que a efetiva independência do Banco Central em termos de política monetária poderá ser testada já na reunião do Copom deste mês, prevista para o dia 22. "O mercado vai observar se Henrique Meirelles (novo presidente do BC) combaterá as pressões inflacionárias com um aumento da taxa de juros ou se cederá às pressões do PT e baixará a Selic para incentivar o crescimento da economia", disse o analista. De acordo com ele, o mercado espera um aumento de 1,4 ponto -percentual da taxa Selic nos contratos de DI com vencimento em fevereiro.