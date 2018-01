Banco dos EUA nega ter divulgado relatório sobre nome para o BC O banco norte-americano JP Morgan divulgou hoje "nota de esclarecimento" acerca de notícia divulgada sobre um relatório entregue aos clientes sobre o futuro presidente do Banco Central. De acordo com a nota, o banco não "divulgou qualquer relatório, parecer técnico ou análise oficial a respeito de nomeações do novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva". A nota do JP Morgan informa "que não concorda e repudia quaisquer opiniões atribuídas a esta instituição. Opiniões pessoais de executivos do banco não refletem a posição oficial da instituição". O banco também informa que "os relatórios oficiais que retratam a opinião do JP Morgan, distribuídos no Brasil e no mundo, seguem um padrão global reconhecido pelos profissionais do mercado financeiro, empresários e imprensa". Ainda de acordo com a nota, "os pareceres emitidos pelo JP Morgan limitam-se ao exercício de atuação de um banco de investimentos, cujo papel é o de dar aconselhamento financeiro aos seus clientes e investidores". O banco conclui a "nota de esclarecimento" ao afirmar que "o Banco JP Morgan reforça a sua posição de manter-se neutro frente às questões que são de responsabilidade do novo governo eleito." A nota é assinada pelo presidente da instituição, Patrick C. Morin, e pelo diretor de Investment Banking, Luiz Chrysóstomo. Para ler o índice de notícias sobre a transição na área econômica, clique aqui.