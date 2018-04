Banco dos EUA rebaixa perspectiva do real O banco de investimentos norte-americano Morgan Stanley Dean Witter rebaixou a perspectiva para o real, para negativa. "Na semana passada, nós removemos essa visão de posição comprada em dólar apenas em antecipação ao novo programa do FMI. Com o anúncio do acordo, nos sentimos confortáveis em restabelecer uma perspectiva negativa para a moeda brasileira", afirmou o diretor de pesquisa para mercados emergentes do banco, Eric Fine. Segundo ele, "é ainda elevado o risco de um hedge (proteção) adicional por participantes locais e multinacionais, e ainda de não renovação de linhas de crédito por bancos estrangeiros". Na opinião dele, o novo acordo do Brasil com o FMI é necessário, mas não é uma condição suficiente para uma reversão sustentável da atual situação. "Continuamos acreditando que acontecimentos políticos e de políticas econômicas são vitais para qualquer recuperação." Fine disse que a redução do piso das reservas líquidas de US$ 15 bilhões para US$ 5 bilhões equaciona problemas de liquidez em 2002 e que os US$ 24 bilhões previstos para 2003 tornam as necessidades externas do Brasil financiáveis, supondo que haverá algum grau de continuidade de políticas econômicas. Ele considerou que a meta de superávit primário em 3,75% do PIB foi "decepcionante", embora acredite que a revisão trimestral desta meta seja positiva. "Mas é difícil ver como qualquer próximo governo irá aceitar voluntariamente maior aperto da política fiscal." Para Fine, somente um compromisso com medidas econômicas ortodoxas por parte de um candidato viável poderá iniciar um ciclo virtuoso no mercado brasileiro. "Um compromisso de José Serra (candidato do PSDB à Presidência) teria credibilidade, mas a sua candidatura ainda não se estabeleceu. Um compromisso de Ciro Gomes (candidato da Frente Trabalhista) ainda não foi testado, mas sua candidatura permanece forte. Contudo, vemos que uma potencial vitória de Lula (Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT) provavelmente enfrentaria muito ceticismo quanto aos ajustes exigidos em termos de políticas compensatórias, considerados difíceis de serem obtidos." O banco a recomendação "market performance" (nível de mercado) para a dívida brasileira, mas introduziu um viés negativo. "Mantivemos a recomendação market performance na dívida externa, mas achamos difícil ver como o Brasil entrará em um circulo virtuoso", afirmou o diretor de pesquisa para mercados emergentes da instituição. Ele disse não estar impressionado com os movimentos técnicos do mercado. Fine afirmou acreditar que, além da ajuda financeira do adicional do Banco Mundial (BID e Bird anunciaram hoje US$ 7 bi), "parece não haver mais bala". Ele acredita que o mercado já antecipou os preços com a ajuda financeira do FMI. De acordo com ele, enquanto o tamanho do pacote parece ser importante, as políticas econômicas terão um impacto muito mais paupável sobre os preços dos títulos e também sobre o sentimento do investidor do que o pacote. Fine acredita que as próximas pesquisas de intenção de voto terão impacto decisivo no sentimento do mercado. Ele acha essencial monitorar quais os prováveis candidatos do segundo turno das eleições e as posições deles em relação ao programa do FMI. Já o estrategista sênior de renda fixa para mercados emergentes do Morgan Stanley, Jaime Valdivia, acredita que o C-Bond (título da dívida brasileira mais negociado) continuará sendo negociado em uma faixa com piso pouco acima de 60 centavos de dólar e um pico um pouco acima de 65 centavos. Ele disse acreditar que o real deverá ficar sendo negociado em uma banda estreita, estabilizando-se pouco abaixo de R$ 3 por dólar. Segundo ele, se os títulos da dívida externa e o real permanecerem fortes e estáveis nas duas próximas semanas, o Banco Central deverá cortar a taxa de juros na reunião do Copom.