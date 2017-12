Banco dos EUA recomenda ações do Brasil para 2004 O banco de investimentos norte-americano Bear Stearns escolheu o Brasil para investir em ações latino-americanas para 2004. O Brasil é o único que tem alocação acima da média do mercado na região, diz o banco em nota. O Bear Stearns é um dos vários bancos de Wall Street que estiveram otimistas este ano com ações do Brasil, que saltaram 85% em dólar desde dezembro do ano passado, de acordo com o índice MSCI, do Morgan Stanley. O banco citou o risco decrescente do País, a ausência de pressões sobre o balanço de pagamentos, a moeda estável e a melhoria das perspectivas de crescimento econômico para justificar o otimismo. O Bear está recomendando que os investidores dêem mais prioridade às ações domésticas para tirarem vantagens da moeda brasileira estável, das taxas de juros mais baixas e da estabilidade salarial.