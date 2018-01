Banco é investigado por cobrar atendimento ao consumidor O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça instaurou nesta segunda-feira processo administrativo contra o banco Credibanco por ter realizado a substituição do serviço de atendimento ao consumidor de prefixo 0800, que é gratuito, para o prefixo 0300, que é pago. Segundo despacho da diretora do DPDB, Amanda Flávio, várias reclamações contra o banco chegaram ao Departamento. O DPDC também instaurou processo administrativo contra a Microsoft Informática. A empresa é acusada de negar assistência técnica em produtos de software fabricados e comercializados por ela mas instalados em equipamento de hardware fabricado por outra firma. Segundo despacho da diretora do DPDC, a empresa alegou que a obrigatoriedade de fornecer suporte ao consumidor que compra um computador com software pré-instalado da Microsoft é do fabricante do equipamento, e não da Microsoft. No entanto, no entendimento do DPDC, esta informação não é oferecida ao comprador no momento da aquisição do equipamento. O Departamento considera que a conduta da Microsoft Informática fere o direito do consumidor de ter acesso a informação adequada e clara.