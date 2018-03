Banco eleva recomendação sobre bônus do Brasil O banco de investimentos Merrill Lynch elevou a recomendação aos bônus brasileiros para marketweight (na média do mercado) e dos bônus do Equador para overweight (acima da média do mercado), citando fatores técnicos favoráveis antes de eventual ofensiva militar ao Iraque. Os bônus brasileiros estavam anteriormente com recomendação underweight (abaixo da média do mercado) e os equatorianos estavam em marketweight. O banco de investimento afirmou que, embora o Brasil permaneça vulnerável a uma guerra contra o Iraque, fortes fatores técnicos e o momento atual do preço têm alavancado os preços da dívida do país. "Esta mudança (de recomendação) nos aproxima de nossa visão geral do Brasil e da expectativa, divulgada no início do ano, de que o Brasil proporcionaria um dos melhores retornos entre a dívida (dos emergentes) durante 2003", diz o banco. As informações são da Dow Jones.