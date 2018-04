Banco escocês RBS será dividido em dois, dizem jornais O banco escocês Royal Bank of Scotland (RBS) será divido em dois, como parte de uma reestruturação em que ativos no valor de várias centenas de bilhões de libras serão colocados à venda, segundo a edição de hoje dos jornais britânicos Sunday Times e Sunday Telegraph. Sem citar fontes, as publicações disseram que a ideia é dividir o RBS em um "banco bom" e um "banco ruim". O presidente da RBS, Stephen Hester, vai detalhar o plano nesta semana, junto com a divulgação do que se espera ser o maior prejuízo já anunciado por uma empresa britânica, de até 28 bilhões de libras, segundo os jornais. Espera-se também que Hester anuncie uma redução de custos anual superior a 1 bilhão de libras, o que deve levar a RBS a demitir cerca de 20.000 funcionários, mais da metade dos quais no Reino Unido, os jornais disseram. Uma boa parte da divisão de investimentos do grupo deverá ser colocada à venda ou fechada, enquanto os ativos na Ásia e as operações de varejo no leste e centro europeu também serão vendidos. O Sunday Telegraph destacou que a venda de ativos não será imediata, mas sim parte de um plano estratégico para os próximos cinco anos. As medidas, afirmou o jornal, foram aprovadas pelo governo britânico, que controla quase 70% do banco. Um porta-voz do RBS se recusou a fazer comentários sobre o suposto plano. As informações são da Dow Jones Newswires.