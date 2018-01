Banco espanhol La Caixa venderá participação no Itaú A ´Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona´ (La Caixa) anunciou nesta quarta-feira sua intenção de "vender progressivamente" no mercado brasileiro a participação de 3,12% que possui no Banco Itaú. O Itaú manifestou o desejo de comprar esta participação, de acordo com as condições de mercado, acrescentou La Caixa. O banco espanhol já havia informado no mês passado, ao divulgar seus resultados trimestrais, que sua participação no Itaú era parte de uma pasta de ações da qual desejava se desfazer.