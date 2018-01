Banco espera inflação maior com Meirelles no BC O departamento econômico do banco BBV mudará para cima a previsão de inflação no próximo ano em virtude da indicação de Henrique Meirelles para a presidência do Banco Central. Em relatório enviado hoje aos clientes, o banco elogia as boas relações internacionais do ex-presidente mundial do BankBoston, mas faz ressalvas sobre a gestão da política monetária. "As preocupações se concentram na política monetária, sob o comando do sr. Meirelles. Em que pesem suas inequívocas qualidades profissionais, a mensagem transmitida e percebida pelo mercado é a de que a política monetária será um pouco mais frouxa, podendo implicar em uma pressão inflacionária maior do que aquela esperada caso o novo presidente do Bacen fosse alguém com o perfil de Armínio Fraga", diz o relatório. O banco, que trabalhava com uma previsão de 9,5% para o IPCA de 2003, afirma que deve alterar essa estimativa para algo entre 11% e 12%.