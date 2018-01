Banco fecha empréstimo de US$ 100 milhões com Bird O Unibanco fechou na segunda-feira um empréstimo de US$ 100 milhões para o financiamento de comércio exterior com o IFC, braço financeiro do Banco Mundial (Bird), com prazo de um ano. Segundo um dos diretores do banco, Carlos Catraio, os recursos ingressarão no País no dia 19. A transação teve custo de 2,25% acima da Libor (taxa de juros cobradas entre os bancos britânicos) de um ano. Catraio disse que a captação seguiu os moldes da primeira do tipo fechada com o IFC no final de setembro passado, de US$ 175 milhões. "O IFC ficará como o emprestador oficial, mantendo o status de credor privilegiado." Catraio afirmou estar otimista quanto às condições gerais para captações no exterior no início de 2003. "Os recursos que foram embora neste segundo semestre devem voltar no primeiro trimestre do próximo ano", afirmou. O executivo acredita que algumas instituições internacionais já começam a demonstrar interesse em emprestar recursos com vencimento em 2003 e podem aproveitar o atual momento de taxas ainda elevadas para antecipar algumas operações. Ele disse que, nos últimos oito anos, a diferença média paga em empréstimos de comércio exterior de seis anos (o mais líquido) girou em torno de 5% a 8% acima da Libor do período, patamar que bateu em 10% e 15% em períodos como crise da Ásia (final de 1997) e a desvalorização do real de 1999. No início de 2002, disse, algumas operações chegaram a ser fechadas entre 3% a 3,5%, custo que disparou para até 30% neste segundo semestre. "Assim que as coisas normalizarem, é inevitável que haja uma queda", afirmou. "Mesmo que as taxas voltem aos piores níveis históricos, ainda assim será menor do que agora." Por causa da expectativa de recuo no custo dos empréstimos, alguns bancos estrangeiros podem fechar operações ainda este ano ou no início de 2003, para aproveitar taxas mais altas. Os líderes da operação com o IFC foram a Caixa Geral de Depósitos, de Portugal, e o ABN Amro, da Holanda. O executivo disse que o processo envolveu ainda o Bank of Montreal, Citibank, Rabbank, Bank of Nova Scotia, banco Itaú Europa, banco Fimeon, Bayerische Landesbank, Den Norske e ING-BHF.