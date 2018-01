Banco Fiat adere às promoções O Banco Fiat reduzirá amanhã de 1,98% para 0,98% a taxa mensal de juros para financiamento e leasing dos modelos Palio, Siena, Palio Weekend e Strada. A promoção vale até terça-feira para planos em até 24 meses, com entrada de 45% do valor do veículo. A empresa anunciou também um plano especial para o Brava e o Marea, que vai até o próximo dia 23, com juros de 1,40% fixos em até 24 meses de parcelamento. A entrada é de 35% do valor do carro. Para os planos em até 36 e 48 meses, as taxas são de 1,95% e 1,99%, respectivamente, com entrada mínima de 15% do valor do carro. Veja no link abaixo as promoções das outras grandes montadoras