Banco Fiat reduz taxas de juros O Banco Fiat reduziu as taxas de juros dos atuais níveis de 1,99% em 48 meses e 1,95% em até 36 meses, para 1,83% ao mês nos prazos de 1 a 48 meses, com entrada mínima de 15%. O Banco também lançou planos com taxas de juros promocionais para a linha Siena e Palio Weekend 2.000, com taxa de 1,79% em até 48 meses e plano com primeiro vencimento em dezembro. Segundo Marcos Moreira, diretor comercial do Banco Fiat, a redução das taxas de juros objetivam ampliar o volume de vendas de veículos da marca, no mês de outubro, através da oferta de condições atraentes de crédito. O banco reduziu também as taxas de juros como também reduziu a entrada mínima para 10%, porém neste caso a taxa é de 1,93%, ligeiramente superior às taxas de operações com entrada superior à 15%. Marcos Moreira afirma também que não houve redução nas taxas pagas pelo banco que justificasse a redução das taxas de juros aos consumidores. A redução que está sendo feita, portanto, é fruto de uma redução na diferença entre essas taxas pelo Banco Fiat e maior exposição ao risco de crédito.