Banco Ford eleva juros para financiamento O Banco Ford anunciou hoje uma alta na taxa de juros para o financiamento de veículos zero-quilômetro. Nos planos com 20% de entrada, a taxa passou de 2,24% para 2,28% ao mês nas operações em até 24 meses e de 2,24% para 2,38% ao mês nos financiamentos em até 36 vezes. Já nos planos em até 48 meses, a taxa mensal subiu de 2,34% para 2,48% ao mês. Para as operações com 50% de entrada, a taxa mensal foi elevada de 2,19% para 2,23% no caso dos financiamentos em até 24 meses, de 2,19% para 2,33% nas operações em até 36 meses e de 2,39% para 2,43% em até 48 meses. As novas taxas estão em vigor a partir de hoje. De acordo com Vitor Bialski, gerente de desenvolvimento de produtos do Banco Ford, a instituição não tem planos para reduzir os prazos de financiamento. "Para o mercado de veículos, é fundamental que o consumidor tenha a opção de financiar em prazos mais longos". Bialski declara que, do total de operações realizadas no mês de abril pelo banco, 42% foram fechadas para prazos de 24 meses; 39% em 36 meses; 3% em 48 meses e o restante (15%) abaixo de 24 meses. Veja como fica a tabela de juros mensais Planos com 20% de entrada De Para 24 meses 2,24% 2,28% 36 meses 2,24% 2,38% 48 meses 2,34% 2,48% Planos com 50% de entrada De Para 24 meses 2,19% 2,23% 36 meses 2,19% 2,33% 48 meses 2,39% 2,43% Banco mantêm algumas promoções Até o dia 4 de junho, o Banco Ford vai financiar os modelos Fiesta (5 portas) com uma taxa mensal de 0,98% para os planos em até 24 meses. Nos modelos Ka e Mondeo, a taxa é de 1,89% também para os planos de 24 meses.