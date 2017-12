Banco Ford financia usados com sinal de 10% O Banco Ford, por intermédio das revendas da marca, faz promoção para carros seminovos até o fim do mês. Com entrada mínima de 10% (metade do normal), oferece planos de 36 pagamentos para modelos de todas as marcas produzidos entre 98 e 2001, com preço de até R$ 20 mil. A taxa de juros é de 2,58% mensais. Para carros que custam mais de R$ 20 mil, cada lojista faz seu plano - há opção de juros de até 1,79% nos crediários também de três anos.