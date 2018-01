Banco Ford lança novas taxas O Banco Ford está lançando um programa de taxas especiais para os modelos 2000 dos automóveis Ka, Fiesta, Courier e Escort e picapes Ranger e F-250. Os financiamentos podem ser feitos em prazos que vão de seis a 36 meses para crédito direto ao consumidor e de 24 a 36 meses para leasing, com exceção da F-250, somente parcelada em até 18 meses. Para os modelos Ka, Fiesta, Courier e Escort, os juros variam de 0,95% ao mês, com 50% de entrada, a 1,40% ao mês, com entrada de 20%. Na linha Ranger, as taxas começam em 0,50% ao mês, para planos com entrada de 50%, e vão até 1,20% ao mês caso a entrada seja de 20%. Para o financiamento da picape F-250, a taxa mais baixa também é de 0,50% ao mês, com entrada de 50%, e a mais alta de 1,30% ao mês, se o cliente optar pela entrada de 20%. As taxas especiais também estão disponíveis para o financiamento dos modelos 2001 do Escort e da Ranger. O programa do Banco Ford é válido somente até o dia 1.º de novembro.