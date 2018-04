Banco GM cria Internet Banking Um novo serviço de Internet Banking do banco da General Motors possui ferramentas que facilitarão consultas a extratos de financiamentos, consórcios e leasings de veículos pelo endereço na rede. Além destas alternativas, que deverão ser as mais utilizadas, o site permitirá que o usuário obtenha resultados de assembléias, dê lances online, receba avisos de contemplação no consórcio e simule e quite parcelas de contratos fechados com o banco da montadora. A iniciativa da GM deve também facilitar o pagamento de débitos, já que o cliente poderá imprimir boletos a serem pagos em agências bancárias ou em home banking de outras instituições. Na área de seguros, também será permitido fazer alterações de planos, simulações de compras, além de novas aquisições.