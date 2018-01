Banco GM mantém 1,99% para 36 meses O Banco GM decidiu estender a promoção para financiamentos em até 36 meses, para todos os veículos zero quilômetro da linha Chevrolet. A campanha com taxa de juros de 1,99% ao mês, e entrada de 20%, vai até o próximo dia 20 de junho. O Banco GM é o primeiro banco de montadora a anunciar essas vantagens, já que os demais bancos de montadoras só oferecem essa taxa, de 1,99% ao mês, para financiamentos em até 24 meses, e mesmo assim, apenas para modelos específicos. A manutenção dessas condições especiais de financiamento deve-se à sinalização do mercado financeiro de que as taxas de longo prazo estabilizaram, havendo uma expectativa de queda gradual no segundo semestre. Além disso, percebe-se uma retomada da demanda por veículos novos, de acordo com números de maio da indústria. Essas condições têm se mostrado adequadas para os consumidores. Prova disso é que o Banco GM, nos últimos meses, participou em mais de 40% de todas as vendas de veículos zero quilômetro na rede de concessionárias .