Banco GM oferece Celta em 60 vezes O Banco GM oferece, exclusivamente para o Celta, o financiamento mais longo do mercado atual de automóveis zero-quilômetro: a financeira vende o carro com plano de 60 meses - até então, o prazo máximo era de 54 meses. Na concorrência, o limite é de 48 meses. Na campanha, pode-se adquirir o Celta com entrada mínima de R$ 990,00 e mais 60 pagamentos fixos de R$ 399,00, o que dá um total de R$ 24.930,00 ao final dos cinco anos de crediário. O compacto Chevrolet chegou a ser vendido com o mesmo sinal de R$ 990,00 e parcelas idênticas de R$ 399,00 em 48 meses e, depois, em 54. No primeiro caso, chegou a ser o carro novo mais barato do Brasil, por meio de financiamento. Juros sobem Nas últimas três semanas, a taxa de juros do Banco GM mudou três vezes para o Celta. A promoção de parcelas fixas de R$ 399,00 teve início com juros de 1,60% ao mês, subindo depois para 1,93% e, agora, para 2,17% mensais - nesse período, a taxa básica Selic, definida pelo Comitê de Política Monetária, subiu de 16,25% para 16,75% ao ano (no caso do Celta, os juros anuais são de 29,38%). Para pagamento à vista, o Celta tem preço de R$ 14.099,00 nas compras feitas por intermédio da Internet. Nas concessionárias, esse preço tem elevação de R$ 822,00, passando a custar a partir de R$ 14.921,00. Linha Corsa com reajuste Após custar menos do que o Celta por duas semanas, em promoção de fábrica, o Corsa Wind três-portas volta a ter preço "atualizado". Agora, há diferenças entre um lojista e outro, variando de R$ 14,3 mil a R$ 14,8 mil - pela tabela, seu valor sugerido é o de R$ 15.983,00, sem reajuste desde setembro do ano passado, período que o preço do Celta subiu cinco vezes. O veterano Corsa, que será reestilizado no ano que vem (a nova versão já roda na Europa), chegou a ser oferecido por R$ 13.990,00 nos últimos dias. Para pagamentos à vista, apesar do reajuste, o Corsa é melhor opção que o Celta, pois leva vantagem por trazer mais equipamentos de segurança e conforto - vem de fábrica com pára-choques pintados na cor da corroceria, ar-quente, desembaçador e limpador do vidro traseiro, pára-brisa degradê, calotas, controle interno dos retrovisores, protetor para cárter e terceira luz de freio.