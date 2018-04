Banco hipotecário alemão receberá ? 525 mi do governo O banco hipotecário alemão Aareal Bank informou hoje que vai receber 525 milhões de euros (US$ 673 milhões) em ajuda estatal do pacote de resgate do governo alemão, mesmo depois de ter registrado lucro em 2008. O banco registrou lucro antes de impostos de 117 milhões de euros no ano de 2008 e de 11 milhões de euros no quarto trimestre. "No entanto, nós tomamos a decisão de acessar o fundo de estabilização do governo para fortalecer nossa sólida base e manter nosso bem-sucedido modelo de negócios em um ambiente caracterizado por mudanças dramáticas", afirmou o executivo-chefe do banco, Wolf Schumacher, em comunicado. Schumacher enfatizou que o governo alemão não vai exercer nenhuma influencia sobre a governança corporativa ou o modelo de negócios do banco. O Aareal também afirmou que não vai pagar dividendos para 2008 e 2009.