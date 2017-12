Banco inglês aposta no Brasil e Rússia em 2004 O banco inglês de investimento WestLB, em relatório de final de ano para clientes, recomenda investir nos papéis da dívida do Brasil e Russia em 2004. "Os critérios para alocação devem ressaltar a melhora da capacidade de um país em pagar sua dívida, uma situação política e macroeconômica estável ou em melhora e novas emissões de títulos", disse Larry Brainard, economista do banco. "Meus top picks para as alocações no próximo ano são a Russia e o Brasil." O analista disse a queda do risco país é importante, mas que o Brasil ainda não atingiu um equilíbrio nos fundamentos econômicos para que a avaliação de risco seja melhorada. Segudo ele, alguns analistas já estão tentando adivinhar a data que o Brasil atingirá o grau de investimento definido pelas agências de avaliação de risco. "A minha visão é que o Brasil ainda não está num valor justo de equilíbrio, mas está chegando próximo a isso", disse.