Banco Interior: FGC iniciará pagamento dos clientes O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) deve iniciar o pagamento dos clientes do Banco Interior de São Paulo até o final deste mês. Liquidado pelo Banco Central (BC) na última quarta-feira, o banco tinha R$ 45 milhões em depósitos à vista e a prazo e a expectativa é que o fundo consiga cobrir os saques de aproximadamente 50% deste valor. Os 13.400 depositantes do banco poderão retirar até o valor máximo de R$ 20 mil de cada uma de suas contas. "O pagamento começará até o final do mês, mas não temos ainda definido por qual instituição financeira isto será feito", disse uma fonte do BC consultada pela Agência Estado. O FGC, entretanto, não cobre os investimentos em fundos. Os clientes, neste caso, terão de aguardar a liquidação dos ativos dos fundos e esperar uma definição sobre o valor a que poderão se habilitar para receber.