Banco Itaú vende carros pela Internet O Itaú agora vende carros novos e usados pela Internet. No novo endereço eletrônico do banco www.itaumotors.com.br, os clientes com crédito pré-aprovado podem contratar, via Internet, o financiamento e o seguro do carro. Também é possível encontrar no site outros produtos e serviços, como consertos em geral, renovação de seguros, planos de manutenção, notícias e cotações de veículos, entre outros. Há ainda o serviço chamado Siga-me. Se um cliente entra no Itaumotors e não encontra o veículo que deseja, pode se cadastrar neste serviço para ser avisado (por e-mail ou por celular) quando o carro que ele procura estiver sendo ofertado na base de dados do Itaumotors. Segundo comunicado do banco, centenas de carros novos e usados já foram colocados à venda pelos clientes.