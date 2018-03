Banco japonês será punido por dar crédito a mafioso O banco Tokyo-Mitsubishi, um dos maiores do Japão, será punido por conceder empréstimos sem garantias a um cliente com conexões com o crime organizado e condenado esta semana por malversação de fundos, informa neste sábado a imprensa local. Os créditos de milhões de dólares começaram em 1984, dados pelo banco Sanwa, que foi absorvido pelo grupo Tokyo-Mitsubishi. Eles beneficiaram Kunihiko Konishi, então presidente da organização Asukakai, com sede em Osaka, no oeste do país, segundo fontes citadas pelo jornal "Nikkei". A Asukakai foi criada para ajudar os "buraku", um grupo social japonês marginalizado desde a época feudal por desempenhar trabalhos considerados impuros na tradição budista, como sacrificar animais e curtir peles. Konishi foi condenado a seis anos de prisão por malversação de fundos. Segundo o "Nikkei" a punição da Agência de Serviços Financeiros ao UFJ++ incluirá uma suspensão de novos créditos.