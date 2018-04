Banco japonês Sumitomo Mitsui planeja levantar capital O Sumitomo Mitsui Financial Group vai levantar ao menos 2,9 bilhões de dólares por meio da emissão de ações preferenciais, aumentando assim a lista dos bancos japoneses que estão tentando levantar capital em meio à crise financeira. Os bancos do Japão, que inicialmente eram considerados relativamente a salvo dos efeitos da turbulência, passaram a lutar para levantar capital, diante da recessão econômica do país e da grande exposição destas instituições ao mercado acionário, que tem amargado grandes perdas. O maior banco do país, o Mitsubishi UFJ Financial Group e o Mizuho Financial Group anunciaram planos para levantar cerca de 13 bilhões de dólares para equilibrar seus balanços. "Está muito claro que eles estão menos bem capitalizados do atual ambiente. Apenas para compensar o impacto do recuo dos mercados de ações, um volume expressivo de capital será preciso ser levantado", afirmou Jason Rogers, analista de crédito do Barclays Capital. O Sumitomo, terceiro maior banco japonês, disse em comunicado nesta quarta-feira que irá emitir ações preferenciais não conversíveis com o objetivo de resgatar 284 bilhões de ienes (2,9 bilhões de dólares) em títulos preferenciais que vencem em janeiro. Mais cedo, o jornal Yomuri informou que a instituição planejava levantar ao menos 400 bilhões de ienes (4,2 bilhões de dólares).