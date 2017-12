Banco lança crédito para brasileiros que trabalharão no Japão O banco Santander Banespa anunciou o lançamento de uma linha crédito criada para financiar as despesas de viagens, como passagem aérea e documentação, de brasileiros descendentes de japoneses que pretendem trabalhar no Japão. Batizada de Credi Nikkei, com a linha, os dekasseguis poderão financiar até 100% do valor da passagem aérea, em 24 meses, com taxas de juro reduzidas e débito automático em conta corrente. No entanto, para ter acesso ao crédito, o cliente deverá ter sido recrutado para trabalhar no Japão por uma agência de empregos conveniada com o banco. De acordo com informações do Santander Banespa, todos os meses, cerca de 350 dekasseguis viajam para o Japão, com gastos médios de R$ 6 mil. Segundo o banco, o Credi Nikkei é um projeto-piloto e será inicialmente oferecido nas agências Liberdade (São Paulo), Campos Sales (Campinas), Marília e Presidente Prudente. Em março, a instituição prevê estender o serviço para toda a rede.