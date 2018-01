Banco lança microcrédito com taxa de 2% ao mês O Bradesco lança hoje linha de microcrédito que segue a regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), com taxa de juros de 2% ao mês. Os recursos de R$ 220 milhões serão direcionados a pessoas físicas e a microempresários (pessoas físicas e jurídicas). A linha deverá atender, prioritariamente, aos clientes das 201 agências pioneiras e dos 919 correspondentes do banco Postal, localizados onde o Bradesco é o único agente financeiro. Para contratar a linha, o cliente deve ter conta no Bradesco há pelo menos três meses, não ter operação de crédito, nem possuir impedimentos ou restrições cadastrais. A operação para pessoas físicas compreende o valor máximo de R$ 500, com prazo de 4 a 12 meses e taxa de 2% ao mês. No caso de microempresários, o valor sobe até R$ 1 mil, o prazo se mantém entre 4 a 12 meses, assim como a taxa em 2% ao mês. O valor mínimo de prestação em ambos os casos é de R$ 20.