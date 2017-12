Banco lança seguro exclusivo para mulheres O Banco do Brasil lançou hoje um seguro de vida dirigido exclusivamente para as mulheres que, além da cobertura tradicional, inclui um pacote de serviços. O BB Seguro Vida Mulher, que estará disponível para as correntistas a partir de segunda-feira e na internet em cerca de um mês, poderá ser resgatado em vida em caso de diagnóstico de câncer de mama ou do colo do útero, ou de invalidez. O seguro oferece um serviço de emergência, o SOS Mulher, que inclui assistência domiciliar, como babá e berçário, guarda de animais de estimação segurança e vigilância, além de consertos variados na casa. Por meio da "assistência segunda opinião médica" a seguradora pode enviar exames médicos de qualquer espécie para que sejam analisados por um especialista nos Estados Unidos. Além disso, há um serviço de assistência jurídica, que fornecerá à cliente orientações básicas em casos de divórcio ou questões trabalhistas com a empregada doméstica, por exemplo. Com uma mensalidade a partir de R$ 10 para as menores faixas etárias, o seguro oferece indenização de R$ 10 mil a R$ 400 mil para morte e de R$ 10 mil a R$ 30 mil para diagnóstico dos dois tipos de câncer. Da mensalidade, ou prêmio, 2,5% serão destinados a programas sociais patrocinados pelo banco nas áreas de educação, cidadania e trabalho. A Aliança do Brasil, seguradora do BB, oferece também um serviço opcional, por R$ 1,40 por mês, com a venda de remédios a preços baixos. Por meio de acordos com empresas farmacêuticas, o BB promete entregar os medicamentos aos clientes de todo o País em no máximo 48 horas, com descontos de até 50%.