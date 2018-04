Banco Lloyds registra queda de 75% no lucro

O grupo bancário Lloyds registrou lucro de 819 milhões de libras (925 milhões de euros) em 2008, uma queda de 75% frente ao ano anterior, informou nesta sexta-feira, 27, o banco. Bancos dos EUA têm 1º prejuízo trimestral desde 1990 As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Em comunicado enviado à bolsa de Londres, o banco - que no ano passado adquiriu o Halifax Bank of Scotland (HBOS) - informa que seu lucro bruto correspondente ao ano passado foi de 807 milhões de libras (911 milhões de euros), um recuo de 80% em comparação com 2007. A nota diz ainda que os resultados correspondem ao grupo Lloyds TSB até 31 de dezembro de 2008, mas o banco passou a funcionar como Lloyds Banking Group após completar a aquisição do Halifax Bank of Scotland (HBOS) em 16 de janeiro de 2009.