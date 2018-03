Banco mantém recomendação sobre Brasil O banco Dresdner Kleinwort Wasserstein (DKW) manteve a recomendação de overweight (acima da média do mercado) para o Brasil e acredita que os ativos do País continuarão a ter uma performance superior à de outros emergentes. Segundo o banco, os spreads sobre os bônus brasileiros, que estão na faixa dos 1.200 pontos-base, são ?excessivos diante dos riscos limitados do balanço de pagamentos?. O DKW salienta que os spreads do Brasil continuam elevados devido à crescente aversão ao risco no mercado internacional, acentuada pela possibilidade um conflito militar no Iraque. ?Entretanto, assim que essa incerteza diminuir, esperamos que os investidores domésticos aproveitem as vantagens dos spreads elevados?, disse Nuno Camara, economista responsável pelo Brasil do DKW, em relatório distribuído a clientes.O banco alemão acredita que a recuperação do real continuará, embora num ritmo gradual. O DKW salientou que os sinais iniciais do novo governo brasileiro confirmam o que compromisso do PT com a probidade fiscal e reformas não é falso. ?Mesmo assim, os riscos para o País, provenientes dos limitações políticas domésticas para a rápida adoção de reformas e de um ainda ambiente global instável, continuam relevantes?, disse Camara. Segundo ele, a melhora no prêmio de risco do País estará condicionada ao ritmo das reformas e aos eventos externos, como um conflito no Oriente Médio.