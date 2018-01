Banco Matrix encerrou suas atividades O Banco Central (BC) confirmou ontem que cancelou as autorização para o funcionamento do Banco Matrix S. A. Segundo o Banco Central, o cancelamento foi feito a pedido dos controladores do banco: Roberto Ruhman, Antônio de Freitas Vale e Roberto Eduardo Moritz. O BC não informou os motivos que levaram os controladores a pedir o cancelamento das suas atividades bancárias. Permanecem em funcionamento a Matrix Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), Matrix II Fundo de Investimento no Exterior e Matrix Capital 60 Fundo de Investimento de Financeiro. O cancelamento das atividades bancárias foi autorizado pelo BC no dia 22 de dezembro. Com sede em São Paulo, o Matrix foi criado, em 1993, pelo ex-ministro das Comunicações Luiz Carlos Mendonça de Barros, pelo ex-presidente do BNDES André Lara Rezende e pelos ainda controladores Roberto Moritz e Antônio de Freitas Vale.